Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li Ediz Ün açıklaması
Ticaret Bakanlığı, aracında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilen CHP Milletvekili Ediz Ün ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılan sorgulamada aracın 2024 yılında Ediz Ün adına 61 adet giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydının bulunduğu, yine 2024 yılına ait iki araçla Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının olduğu görülmüştür" denildi
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "EGM Yolcu sorgulama programından yapılan sorgulamada aracın tescil yapıldığı Ediz Ün’ün 20 Eylül tarihinde saat 14.45'te Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından Türkiye’ye giriş yapmak üzere pasaport kaydı oluşturduğu görülmüştür" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet birimleri ile irtibata geçerek aracın 20 Eylül'de Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından yurt dışına çıkarken ve aynı tarihte Türkiye’ye girerken kimler olduğu bilgisi talep edilmiş, alınan bilgide araç yurtdışına çıkarken aracın içerisinde sadece Ediz Ün’ün olduğu aynı gün Türkiye’ye dönerken ise Ediz Ün ve Fatih Anıl isimli şahsın bulunduğu bildirilmiştir."
"Açık kaynaklardan yapılan araştırmada söz konusu elektronik sigaralar yakalandığında araç içerisinde Fatih Anıl ve Çağatay Rahmi Çetin isimli şahısların bulunduğu bilgisi elde edilmiştir. Bakanlığımız kullanımında yapılan sistem araştırmada Çağatay Rahmi Çetin isimli şahsın 20 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 da Kapıkule Gümrük Müdürlüğünden Türkiye’ye araç ile giriş yaptığı bu şahsın söz konusu araç ile 2024 yılı içerisinde 62 adet giriş çıkış tescil kaydının olduğu görülmüştür. 20 Eylül 2024 tarihinde Türkiye’ye girişi esnasında Fatih Anıl’ın aracın içerisinde bulunduğu Fatih Anıl‘ın EGM kayıtları ve ... plakalı aracın tescil yapıldığı tarih aralıkları çakıştırıldığında Ediz Ün adına tescili yapılan aracın son kayıtları olan 20 Eylül 2024, 12 Eylül 2024, 06 Eylül 2024 ve 26 Ağustos 2024 tarihlerinde Türkiye’ye girişleri esnasında Fatih Anıl isimli şahsın aracın içerisinde olabileceği değerlendirilmektedir. Açık kaynaklardan yapılan araştırmada Ediz Ün isimli şahsın CHP Milletvekili olduğu bilgisine ulaşılmıştır."