Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li Ediz Ün açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "EGM Yolcu sorgulama programından yapılan sorgulamada aracın tescil yapıldığı Ediz Ün’ün 20 Eylül tarihinde saat 14.45'te Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından Türkiye’ye giriş yapmak üzere pasaport kaydı oluşturduğu görülmüştür" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet birimleri ile irtibata geçerek aracın 20 Eylül'de Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından yurt dışına çıkarken ve aynı tarihte Türkiye’ye girerken kimler olduğu bilgisi talep edilmiş, alınan bilgide araç yurtdışına çıkarken aracın içerisinde sadece Ediz Ün’ün olduğu aynı gün Türkiye’ye dönerken ise Ediz Ün ve Fatih Anıl isimli şahsın bulunduğu bildirilmiştir."