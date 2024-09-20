Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'nin 'İsrail ile ticaret' iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in 'Bakanlığın Türkiye Gümrüklerinden İsrail’e yönelik herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığı' şeklindeki sözlerine ilişkin, "Bu yalan ve iftira korosunun amacı, Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir” dedi.

Ticaret Bakanı Basın Müşaviri Uysan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in “İsrail İstatistik Enstitüsünün resmi dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye’den 2024 Haziran ayında yaklaşık 60, 2024 Temmuz ayında ise yaklaşık 70 milyon Dolarlık ithalat yapılmıştır” açıklamasına yanıt verdi. Uysan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır” dedi.

REKLAM Demir’in açıklamalarında İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesini eleştiren Uysan, “Bu açıklamaların en acı ve utanılacak tarafı, söz konusu açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gümrük ve dış ticaret sistemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun şeffaf ve gerçek veri ve istatistikleri dururken, İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesidir. Başlı başına bu bile, bu açıklamayı gerçekleştiren siyasi ve bir kısım medya zevatın Filistinlileri ağzına dahi almazken, Türkiye’yi ve hükümeti yıpratmak hedefiyle İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini, kimlerden bilgi ve yönlendirme aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tek dertleri, dünyada Filistin için en çok uğraşan, İsrail soykırımı karşısında onurlu ve haysiyetli bir duruş ve politika izleyen ve Filistinli tüm yetkililerin devamlı teşekkür ettiği Türkiye’nin ve hükümetinin mazlum Filistin için verdiği büyük çabalarına zarar vermektir. Zaten İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında onları överek atıf yaptığına zaman zaman şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL ÇIKARLARINA HİZMET" Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla topyekün Filistin’in yanında olduğunu bildiren Uysan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024’te, tamamıyla 2 Mayıs 2024’ten beri ihracat ve ithalatta İsrail’e kapalıdır. Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevk edilebilmektedir. Hal böyleyken, bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye’nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır.”