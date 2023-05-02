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Bakanlığın nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteninde yer alan dış ticaret verileri, GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,2 azalarak 19 milyar 315 milyon dolara geriledi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI AZALDI

İthalat, nisanda yüzde 4,5 azalışla 28 milyar 162 milyon dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 10,1 azalışla 47 milyar 477 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 43,9 artışla 8 milyar 846 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda yıllık bazda 10,6 puan azalarak yüzde 68,6, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 20,2 puan düşüşle yüzde 78,6 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Geçen ay en çok ihracat yüzde 21,9 azalış ve 9 milyar 685 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,7 azalış ve 6 milyar 896 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 8,5 azalış ve 2 milyar 417 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 585 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 163 milyon dolarla ABD ve 970 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,5 oldu.

Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 131 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 207 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 135 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Anılan ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,8 (18 milyar 309 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,1 (606 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (304 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

NİSANDA İTHALATIN ZİRVESİNDE RUSYA VAR

Geçen ay en çok ithalat yüzde 14,3 azalış ve 20 milyar 622 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 21,8 artış ve 3 milyar 894 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 67,1 artış ve 3 milyar 624 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Nisanda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 178 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 688 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 176 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 388 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 437 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 624 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 80 ile imalat sanayisi (22 milyar 524 milyon dolar), yüzde 11,1 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 136 milyon dolar), yüzde 5,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 578 milyon dolar) olarak belirlendi.