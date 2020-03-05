Ticaret borsalarında 598 bin ton fındık işlem gördü

AA

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2019-31 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda 598 bin 708 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 123 bin 700 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 110 bin 263 ton ile Ordu ve 92 bin 661 tonla Düzce-Bolu ticaret borsaları izledi.

Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsası'nda işlem gören fındık miktarı 89 bin 90 ton oldu.