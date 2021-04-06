Ticaret borsalarında yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördü

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Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde yaklaşık 460 bin ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Şubat döneminde borsalarda toplam 459 bin 800 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 96 bin 985 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 82 bin 773 tonla Sakarya, 69 bin 861 tonla Bolu/Düzce ve 51 bin 41 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.