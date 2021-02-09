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Haberlerİş-YaşamTicaret kadınları mobil uygulaması yayında
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Türkiye’nin kadın girişimcileri ve dernekleri tek mobil uygulamada buluştu

KAGİDER, BUİKAD ve KAİSDER paydaşlığında Türkiye’de önemli bir ilk hayata geçirildi. Türkiye genelindeki kadın girişimci dernekleri ve münferit kadın girişimcileri tek platformda buluşturan ‘Ticaretin Kadınları’ uygulaması erişime açıldı. Kamu ve özel sektörün satın almaları kadın girişimcilerden yapması için bilgiye erişimi kolaylaştıran mobil uygulama, kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmalarını da destekliyor.

Ticaret kadınları mobil uygulaması yayında
HABERTURK.COM

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği),BUİKAD (Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği) ve KAİSDER (Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği) işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olan Ticaretin Kadınları mobil uygulaması yayında!

KAGİDER’in BUİKAD ve KAİSDER paydaşlığında yürüttüğü, AB Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın desteğiyle hayata geçirilen ve demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişmesini hedefleyen ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ projesi kapsamında hazırlanan bu uygulama, Türkiye genelindeki kadın girişimci dernekleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren kadın girişimcileri tek platformda buluşturuyor. Böylece, kadın girişimcilerin hem kendi aralarında ticaret yapmalarını hem de kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

224 DERNEK VE 1200 KADIN GİRİŞİMCİ KAYITLI

Türkiye genelinde toplam 224 dernek ve 1200 kadın girişimcinin kayıtlı olduğu Ticaretin Kadınları mobil uygulamasına kayıtlar devam ediyor. Kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmelerine olanak sağlayan uygulamada kadın girişimciler için girişimci destekleri hakkında bilgiler, etkinlikler, rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerinin linkleri de yer alıyor.

Kadın girişimcilerin tek noktadan tüm gerekli bilgiye erişimlerine olanak sağlayan Ticaretin Kadınları mobil uygulamasında şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerine hızlıca ulaşmak mümkün.

Ticaretin Kadınları mobil uygulaması düzenlenen çevrimiçi bir basın toplantısında kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşmacı olarak KAGİDER Başkanı Emine Erdem, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve KAİSDER Başkanı Göknur Atalay yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptı. Erdem, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Pandemiden çıkış, ekonomik toparlanma ve teknolojik dönüşüm süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. Bu süreçten kadını dışarıda bıraktığımız bir senaryo ile çıkmak ise mümkün değil. Kamunun, özel sektörün ve ilgili STK’ların bu süreçlerin yönetiminde kadınların ekonomiye eşit katılımları perspektifini korumaları çok önemli… Bugün burada ‘Kadından al-malı, memleket kazanmalı’ diyerek kamu ve özel sektöre satın alımlarında daha fazla kadın tedarikçi ile çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ne mutlu ki, artık elimizin altında tüm kadın tedarikçilere şehir, sektör, firma ve ürün bazlı arama yaparak hızlıca ulaşabilecekleri bir uygulama var…”

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, pandemi sürecinin kadınlar üzerindeki etkisine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz. İş hayatında eşitlik sağlanamazsa 2030 yılında küresel ekonomik kaybın 1 trilyon doları bulması öngörülürken eşitlik sağlanması halinde kazancın 13 trilyon dolar olacağı belirtiliyor. BUİKAD olarak her zaman söylediğimiz gibi Kadın güçlenirse, Türkiye güçlenir.”

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu projemizde üç sivil toplum örgütü olarak el ele vererek Türkiye’yi kapsayan bir bütün oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Ticaretin Kadınları’nda ülkemizin değişik sektörlerinden kadınları bir araya getirerek bir ticaret ağı kurulması planlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan bu portala geçen hafta kayıt olan reklam ajansı sahibi bir KAİSDER üyemiz kayıt olduktan 2 gün sonra farklı bir ilimizden aranarak iş bağlantısı yapmıştır. Bu güzel örneklerden yola çıkarak projemiz hedefine ulaşmaya devam etmektedir. Bu anlamlı projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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