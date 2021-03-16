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Howden ACP CEO’su Erdal Seferbay, “Pandemi ile ticari alacak risklerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle ödemelerde gecikmeler, iflaslar arttı. Bazı sektörlerde işler durma noktasına geldi. Ticari Alacak Sigortası poliçesi olanlar bu dönemi poliçesi olmayan diğer firmalara göre daha az zararla ve daha az sorunlu tahsilat ile kapattı” dedi. Salgın döneminde hemen hemen tüm sektörlerde belli başlı sorunlar yaşandı. Howden ACP CEO’su Erdal Seferbay, Ticari Alacak Sigortasına sahip firmaların bu dönemi diğerlerine göre daha az hasarla atlattığını vurguladı.

SALGIN DÖNEMİNDE DE TİCARİ RİSKLER KONTROL ALTINDA

Ticari Alacak Sigortası hakkında açıklamalarda bulunan Seferbay, “Pandemi ile ticari alacaklarda risklerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle ödemelerde gecikmeler, iflaslar arttı. Bazı sektörlerde işler durma noktasına geldi. Ticari Alacak Sigortası poliçesi olanlar bu dönemi poliçesi olmayan diğer firmalara göre daha az zararla ve daha az sorunlu tahsilat ile kapattı. Çünkü Ticari Alacak Sigortası; ticari işletmelerin vadeli satışlarından doğan alacakların ödenmeme risklerini teminat sağlayarak koruma altına alan ve mevcut ticari risklerin kontrolünde sağlayan risk yönetimi sistemi olduğundan poliçelilere bu dönemde önemli faydası oldu.” dedi. Pandemi sonrası dönemde sigorta içeriğinde veya kapsamında geçici olarak sigortalıların müşterilerine verdikleri vadelerinde uzatım hakkı tanındığını söyleyen Seferbay, ayrıca Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın kapsamının cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan firmalar için iken, bu tutarın 125 milyon TL’ye kadar çıkartıldığını aktardı.

Ticari Alacak Sigortası sektöründeki büyüme rakamlarına değinen Seferbay, “Ticari Alacak Sigortası, 2019 yılında 11.ayda 281,6 milyon TL prim üretimine sahipken 2020 yılında 11. ayda 367 milyon TL üretime erişti. Döviz poliçelerinin etkisini çıkardığımızda yüzde 14 gibi reel bir büyüme sağlanmıştır. Bu büyümede devlet destekli sigortanın kapsamının genişlemiş olmasının da payı var.” dedi.Ticari Alacak Sigortasının firmaların potansiyel satışlarındaki risklerini ve karlılıklarını koruduğunu söyleyen Seferbay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu sigorta firmaların yeni müşteri ve pazarlarda güvenle büyümesini, bunun yanında poliçe dönemi içinde sorunlu bir alacak olduğunda bu sorunlu alacağın tahsilatını ve son olarak da tahsilat sağlanamazsa tazminat olarak ödenmesini sağlar. Yani mevcut portföyde oluşabilecek riskleri, yeni müşterilere girerken karar verilmesini, alacak tahsilat sorununda hukuki takibi ve en son olarak da firmaların alacaklarından doğacak zararı ödeyerek yarar sağlar.”

KRİTİK NOKTALAR: “ÖN ÇALIŞMAVE BİLGİ ALIŞVERİŞİ”

Howden Grup olarak, hangi sigorta poliçesinin hangi sigortalıya uygun olabileceğini önceden tespit ettiklerini aktaran Seferbay, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bunun için müşterimiz ile birebir çalışmalar yaparak alacak yapısını ve oluşabilecek risklerini analiz ederiz. Sigorta şirketleri ile poliçeli için görüşür, bu sigortayı talep eden firmaya uyabilecek en uygun poliçeyi ürettiririz. Burada yapılan ön çalışmalar ve bilgi alışverişi çok önemli. Sigortalıların bu poliçe ile ilgili taleplerini değerlendirip, yapılabilecekleri sigorta şirketi ile paylaşırız. Mesela daha önce bu poliçenin tüm ciro üzerinden olması gerektiği ile ilgili direkt bir bilgi vardı. Şimdi bakiye bazlı ve limit bazlı poliçeler de yapmaktayız.Biz poliçelinin satış şekline, sattığı ürüne, faaliyet dalına göre ayrımlarla poliçeler düzenletebiliyoruz. Poliçeler oluştuktan sonra da çok hareketli bir teminat yapısı olan bu poliçelerin birebir takibini yapıp müşterimize kesintisiz hizmet almasını ve poliçe memnuniyeti ile sürekliliğini sağlıyoruz.”