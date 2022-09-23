Ticari kredi komisyonlarına sınır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek.

Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

SADECE NAKDİ KREDİLERDEN ALIMABİLECEK

Düzenlemeye göre kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek.

Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek.

Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecek.

Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek.

Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.