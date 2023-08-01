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        Ticari Merkezler Hayata Geçti!

        QNB Finansbank yeni teknolojiler, ekonomik ve sosyal trendleri dikkate alarak 'Ticari Merkez' adıyla hayata geçirdiği yeni şubelerinde ticari müşterilerine daha bütüncül finansal hizmetler sunmayı hedefliyor.

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:14
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        Ticari Merkezler Hayata Geçti!
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        Ticari Bankacılık müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinamik bir modelle daha iyi yönetmeyi amaçlayan QNB Finansbank, ‘Ticari Merkez’ adıyla hayata geçirdiği yeni nesil şubeleri ile hızlı çözümler sunmayı hedefliyor. İlk olarak 2021 yılı Kasım ayında İstanbul’da hizmete açılan Avrasya Ticari Merkezi sırasıyla Anadolu ve Ege Ticari Merkez Şubeleri takip etti. Son olarak da Ankara Ticari Merkez Şube’nin açılışı ile proje tamamlandı.

        QNB Finansbank, çok amaçlı ticari merkez şubeleri ile iş süreçlerini daha merkezi hale getirirken, müşteriler Leasing, Faktoring, Proje Finansmanı, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret, Sigorta ve POS ürün eksperlerinin de bulunduğu merkezlerde ihtiyacı olan tüm hizmetlere aynı noktadan erişebiliyorlar.

        “Daha kaliteli bir hizmet için bütünleşik bir yaklaşımı benimsedik.”

        Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan QNB Finansbank OBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan; “QNB Finansbank olarak, operasyonel verimliliği artırmak için yeni nesil yöntemler geliştirmeye odaklandık. Hedeflediğimiz yeni bankacılık hizmet anlayışını, kurum kültürümüzü yakından tanıyan Mimar Sibel Dalokay’a aktardık. Müşteri ve çalışan beklentilerine yönelik dinamik bir model oluşturmak için Ticari Merkez Şubelerini hayata geçirirken hizmet verilecek lokasyonları, güvenliği ve yeniliği ön planda tutarak seçtik. Ticari Merkezlerle daha güçlü bir rekabet avantajı yaratmak için yeni dönemin şartlarına, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın beklentilerine yönelik dinamik bir model oluşturmaya çalıştık. Geleneksel şube yapısından farklı olarak, yaklaşık 1000 metrekarelik merkezlerde ortak çalışma, sosyalleşme ve etkinlik alanları ile çalışanlara dinlenme, gelişim ve networking ortamı sağlanarak dinamik bir yapı kurmuş olduk. Etkinlik alanında çalışanların teknik ve yönetimsel bilgi ve becerilerini artıracak organizasyonların yanı sıra; müşteriler ile birlikte sektörel gelişmelerin konuşulduğu, beklentilere uygun organizasyonlar gerçekleştirmekteyiz. Bununla birlikte sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda özellikle depreme dayanıklı, enerji ve kaynak tüketimini azaltıcı özelliklere sahip akıllı binaları tercih ettik. Ayrıca çevresel etkileri azaltmak için plastik kullanımını sıfırlamaya yönelik olarak içme suyu için arıtma sistemlerini kullanmaya başladık. Banka olarak, müşterilerimize daha bütüncül finansal hizmetler sunmaya hem ekiplerimizin hem de müşterilerimizin memnuniyetlerini artırmaya ve hayatlarına her alanda değer katmaya devam edeceğiz.”

        İnsan odaklı, dinamik, davetkar ve motivasyonu yüksek renkli bir dünya!

        Mimar Sibel Dalokay ise; “Kurumun hedeflediği ihtiyaç ve fonksiyonlara karşılık veren, sürdürülebilir, güvenli çalışma ve hizmet ortamını yaratmayı amaçlayan bir proje geliştirdik. Kurumsal yapının yenilikçi yaklaşımını evrensel tasarım çizgisine yaklaştırdık. Tüm çalışma mekanları için doğal ışık ve yüksek konforlu iklimlendirme çözümleri önerdik; yeni merkezler için gelişmiş dijital, teknolojik araçlarla donatılmış sağlam bir altyapı kurguladık. Tasarım kriterlerinde doğal, yerel ve sürdürülebilir malzeme seçimlerine öncelik verdik.

        Yeni tasarlanan Ticari Merkez Şubeler, tüm bankacılık hizmetlerine servis veren kampus kurgusunda oluşturuldular. Ortak çalışma, etkinlik ve sosyalleşme mekanlarıyla beraber kurgulanan, insan odaklı, dinamik, davetkar ve motivasyonu yüksek renkli bir dünya! “

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