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Ticari müşterilerde ücret ve komisyonlara ilişkin düzenleme ertelendi

Ticari müşterilerde ücret ve komisyonlara ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi ertelendi

son dakika
HABERTURK.COM / Reuters

Merkez Bankası, bankalarca ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yaptı.
Resmi Gazete'nin 29 Şubat tarihli sayısında yer alan tebliğle, söz konusu tebliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihine yönelik değişiklik yapıldı.

Buna göre, tebliğin amaç kapsam başlıklı 1. maddesi, tanımları içeren 4. maddesi, EFT ve havale işlemlerine dair düzenlemeleri içeren 15. maddesi, kart aidatlarına ilişkin 20. ve değiştirilen maddelere intibak süresiyle ilgili düzenlemeyi içeren 22. madde hükmü, öngörüldüğü gibi 1 Mart 2020'de yürürlüğe girdi. Tebliğin kalan diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.

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