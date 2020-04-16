Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - TİFLİS

AA

Mtatsminda tepesinde bulunan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Kulesi, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede Gürcistan'ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.Tiflis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.