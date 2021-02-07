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Tigres, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmeiras'ı 1-0 mağlup eden Tigres, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Tigres, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın son sahibi Brezilya temsilcisi Palmeiras ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Tigres, 54. dakikada penaltıdan Andre-Pierre Gignac'ın golüyle 1-0 kazanarak turnuvada finale kalan ilk takım olmayı başardı.

Turnuvanın diğer yarı final maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Almanya ekibi Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır temsilcisi El-Ehli, yarın TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

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