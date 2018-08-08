Tigres UANL - Altamira FC maçı istatistikleri

Tigres UANL ve Altamira FC, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Altamira FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; Tigres UANL galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Altamira FC galibiyet oranı 8.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Tigres UANL son hafta oynanan Altamira FC maçında 3-1 yenildi.

Altamira FC, Tigres UANL karşılaşmaında 3-1 kazandı.

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