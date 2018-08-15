Tigres UANL - Atletico San Luis maçı öncesi rakamlar

Tigres UANL ve Atletico San Luis, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. Maç öncesi Tigres UANL 1 puanla 3. sırada, Atletico San Luis 4 puanla 1. sırada bulunuyor. Tigres UANL, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico San Luis, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Tigres UANL galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Atletico San Luis galibiyet oranı 7.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Tigres UANL son haftadaki Atletico San Luis müsabasında 6-1 kazandı.

Atletico San Luis ise Tigres UANL karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tigres UANL, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Atletico San Luis ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico San Luis, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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