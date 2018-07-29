Tigres UANL - Club Tijuana maç önü

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Tigres UANL, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Club Tijuana takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Tigres UANL 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Club Tijuana 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Tigres UANL galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Club Tijuana galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Tigres UANL önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 1-0 kazandı.

Club Tijuana ise Tigres UANL maçında 1-0 yenildi.

Tigres UANL, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

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