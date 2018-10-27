Tigres UANL - Lobos BUAP rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Tigres UANL, 28 Ekim 2018 Pazar günü Lobos BUAP takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Tigres UANL 19 puanla 7. sırada, Lobos BUAP 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Tigres UANL, son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lobos BUAP son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Tigres UANL kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Lobos BUAP kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Tigres UANL önceki hafta Monterrey mücadelesinde 2-0 yenildi.

Lobos BUAP ise Puebla maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tigres UANL, 13 gol attı ve 6 gol yedi.

Lobos BUAP, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Lobos BUAP, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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