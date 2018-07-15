Tigres UANL - Santos Laguna maçı heyecanı

Meksika Liga MX Şampiyonluk maçında Tigres UANL ile Santos Laguna, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. Tigres UANL son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Tigres UANL kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Santos Laguna kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Tigres UANL son hafta oynanan Santos Laguna maçında 2-0 yenildi.

Santos Laguna ise Tigres UANL maçında 2-0 kazandı.