Tigres UANL - Toluca maçı öncesi rakamlar

Tigres UANL ve Toluca, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Tigres UANL 6 puanla 5. sırada, Toluca 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toluca son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 500 kodlu maçı oynayanlar; Tigres UANL galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Toluca galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Tigres UANL son haftadaki Monterrey müsabasında 2-0 yenildi.

Toluca ise Club Tijuana karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tigres UANL, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Toluca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Toluca, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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