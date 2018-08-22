Tigres UANL - Veracruz maçı heyecanı

Tigres UANL ve Veracruz, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:00. Tigres UANL 6 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Veracruz 4 puanda ve 17. sırada. Tigres UANL, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Veracruz, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 567 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tigres UANL kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Veracruz sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Tigres UANL son hafta oynanan Monterrey maçında 2-0 yenildi.

Veracruz, Cruz Azul karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Tigres UANL, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Veracruz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Veracruz, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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