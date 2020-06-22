TİHEK Başkanı Süleyman Arslan Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

AA

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek, ceza infaz kurumları, geri gönderme merkezleri, nezarethaneler ve huzurevi gibi mekanlara ziyaretler yaparak, oralardaki kişilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde kalıp kalmadıklarını takip ettiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ziyaretlere ara verdiklerini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimize bugün itibarıyla tekrar başladık. İlk olarak da Kırıkkale'de bulunan geri gönderme merkezini ziyaret edelim dedik. Aynı zamanda Kırıkkale'de bulunan insan ticaretinin mağdurlarının bulunduğu sığınma merkezi var, orayı ziyaret ettik. Bu merkezler hakkında bilgi aldık. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler uzun süreli olmuyor ancak bu ziyaretlerimiz neticesinde ilgili kurumlar da denetim altında olduklarını hissetsinler diye düşünüyoruz. Bugünkü ziyaretimizde sığınma evine gittik, orada bulunan mağdur kişi ile görüştük. Yetkililerin değerlendirmelerini aldık. Daha öncesinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ettik."

Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürü ile görüşerek bilgiler aldıklarını dile getiren Arslan, "Buradan çıkıp geri gönderme merkezini ziyaret ederek raporlamamızı yapacağız. Bu raporlar bizim kurulumuzda değerlendiriliyor. Gerekli kamu kurumuna ve ilgili kişilere tavsiyelerde bulunuluyor." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de 3 milyonu 500 bin civarında geçici barınma belgeli Suriyeli mülteci olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"35 bin civarında Afgan, 15 bin civarında da Iraklı insanımız bulunuyor. Bunlar misafirlerimiz. Onları da farklı yerlerde misafir ediyoruz. Ülkemizde yaşayan insanlar kim olursa olsun burada kaldıkları müddetçe insan onuruna yaraşır şekilde misafirimiz olmalarını, alıkonulma merkezlerinde ve geri gönderme merkezlerinde gidinceye kadar insani şartlarda kalmalarını önemsiyoruz."