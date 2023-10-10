Tijana Boskovic: “Bu sene bol kupalı, başarılarla dolu bir yıl olacak”

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transferler ile kadrosunu güçlendiren turuncu-beyazlılar, sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Takımın yıldız oyuncularından Tijana Boskovic, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yeni sezon ve takım hakkında düşüncelerini anlattı. Yeni ekip arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikçe daha iyi bir takım olacaklarını belirten Boskovic, “Her sezon olduğu gibi bu sezona da heyecanlıyız. Sezona heyecanlı başlayacağız. Çok güçlü ve kuvvetli bir takımımız var. Çok iyi oyunculardan oluşan ve birçok başarıyı elde edebilecek bir takımımız var. Sezona birlikte başlayıp, birlikte geçireceğimiz her vakitte daha da güçlenmeyi bekliyoruz. Umarım bu sene bol kupalı, başarılarla dolu bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

“Sırbistan ile başarılı bir Milli takım sezonu geçirdik”

Sırbistan Milli Takımı'yla başarılı bir yaz dönemi geçirdiklerini de aktaran Tijana Boskovic, “Avrupa şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri öncelikli hedefimizdi ve bu hedeflerimiz doğrultusunda güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Netice olarak Paris Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandık. Avrupa Şampiyonası’nda final oynadık. Başarılı bir milli takım sezonu geçirdik. Bu sebeple mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Ekip içerisinde yüzler gülüyor”

Hissettiği pozitif enerjiden memnun olduğunu da vurgulayan tecrübeli oyuncu, “Takım olarak bir araya geleli henüz çok kısa bir süre oldu. Hep birlikte çıktığımız idman sayısı çok fazla değil. Burada herkesin çok mutlu olduğunu söyleyebilirim. Yeni sezon öncesi ekip içerisinde yüzler gülüyor. Salona girdiğim andan itibaren hep pozitif enerji hissediyorum. Herkesin başarılı bir sezon hedeflediğini görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Naz ile aynı takımda olmaktan mutluyum”

Takıma yeni katılan Naz Aydemir Akyol ile aynı hedefler için çabalayacak olmaktan dolayı mutluluğunu da dile getiren Boskovic, “2015 yılından itibaren voleybol kariyerimi Türkiye’de devam ettiriyorum. Naz ile hep rakip sahalarda yer aldık. Sürekli rakip olduğum, başarılı bir meslektaşım ile aynı takımda oynayacak olmaktan heyecanlıyım. Aynı zamanda takımımıza yeni katılan diğer arkadaşlarım ile de vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum. Eminim ki takım olarak ortaya güzel işler çıkaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.