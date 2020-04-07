TİKA Azerbaycan'da 2 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

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AA

Salgınla mücadele sürecinde ekonomileri daha da kötüleşen ailelere Türkiye adına destek amacıyla başlatılan proje kapsamında yağ, şeker, tuz, un, makarna, salça, mercimek, pirinç başta olmak üzere temel gıda malzemeleri ile sabun, deterjan, çamaşır suyu, peçete gibi temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlatıldı.

Azerbaycan Kızılayı ve Gençliğe Yardım Fonu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, özellikle 65 yaş üstü, yalnız yaşayan, emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 2 bin aileye yardım kolisi ulaştırıldı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA olarak Azerbaycan'da 26 senedir faaliyet yürüttüklerini, yaşanan bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlılara yardımda bulunmak için çalışma başlattıklarını vurguladı.

Tiryaki, "2 bin aileye ulaşarak Türkiye olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir faaliyet yürütüyoruz. Bu sıkıntılı günleri tez zamanda aşarak güzel günlerde yeni güzel faaliyetlerde bir araya geleceğimizi ümit ediyoruz." dedi.