AA

TİKA'dan Afgan öğretmenlere STEM eğitimi



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),100 Afgan öğretmene, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitim Programı (STEM) alanında eğitim verdi.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Kabil İl Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, eğitici ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Afganistan'daki öğretmenlere yönelik, ikinci kez STEM eğitim programı düzenlendiğini söyledi.

Çal, böyle programlarla öğretmenlerin becerilerini arttırarak kendi öğrencilerini yaşadıkları sorunlara çözüm üretebilen, alternatif geliştirebilen ve özgür düşünebilen bireyler olarak yetiştirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kabil İl Eğitim Müdürü Guvara da TİKA'nın Afganistan'da başlattığı STEM eğitim programının çok etkili olduğunu kaydetti.

Eğitim Ataşesi Kiraz ise TİKA'nın bu projeyle öğretmenlerin aldıkları eğitimi öğrencilerine aktararak yeni ve modern eğitim anlayışıyla donanmalarını, bakış açılarını geliştirmelerini, çevresine ve ülkesine daha faydalı bireyler olmasını arzuladıklarının altını çizdi.

İİT Afganistan Temsilcisi Büyükelçi Botsalı da yeni nesillerin yetiştirilmesi için intikam duygularından, düşmanlıktan, şiddetten uzaklaştırılmasının gerektiğini ve bunun da tek yolunun eğitim olduğunu aktardı.

Törenin sonunda eğitimi başarıyla bitiren öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.