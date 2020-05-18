TİKA'dan Afganistan'da 1350 aileye ramazan yardımı - KABİL

AA

Yardımların dağıtımı için Mezar-ı Şerif Sina Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Belh Vali Yardımcısı Muhammed Başir Tevhidi, Türkiye'nin başka zamanlarda olduğu gibi kötü günlerde de Afganistan halkının yanında yer aldığını söyledi.İki ülke arasındaki tarihin bağın çok eskilere dayandığını ifade eden Tevhidi, bu dostluğun gereği iki ülke halkının da çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirtti.Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Afganistan halkının yanında yer aldığını ve almaya da devam edeceğini kaydetti.İyi dostun kötü günde belli olduğunu dile getiren Alpay, Türkiye'nin, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerek diğer zamanlarda yaptığı yardımlarla dünyada başı çeken sayılı ülkelerden olduğunu vurguladı.TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da TİKA olarak Afganistan'ın kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde yardıma muhtaç 1350 aileye ramazan paketi dağıttıklarının altını çizdi.TİKA olarak Afganistan'da birçok alanda proje gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, ''Nerede ihtiyaç varsa TİKA oradadır, bu yardımlar Türk halkı ve devletinin Afganistan halkına hediyesidir.'' dedi.