TİKA'dan Gazze'deki 5 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı - GAZZE

AA

TİKA Filistin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin Zekat Kurumu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen dağıtımda ramazan ayı gıda yardımı projesi kapsamında Gazze'deki 5 bin 60 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldığı belirtildi.Açıklamada, yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.- TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleriTİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.