TİKA'dan İspanya'daki Müslümanlara ramazan yardımı

AA

TİKA tarafından yapılan açıklamada, Granada Camii Vakfı iş birliğiyle ramazan boyunca her cuma 100 aileye gıda paketleri dağıtıldığı bildirildi.

Kovid-19'dan dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, salgınla başlayan ekonomik krizden dolayı pek çok ailenin geçim sıkıntısı çektiği hatırlatılan açıklamada, gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı vurgulandı.

Ramazan ayı vesilesiyle TİKA'nın öncülüğünde yürütülen sosyal yardım kampanyasıyla ilgili konuşan Granada Camii Vakfı Başkanı Umar del Pozo da, salgın nedeniyle Granada'da cemaat üyesi Müslümanlar arasında pek çok kişinin işini kaybettiğini ve ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Müslümanlar için ramazan ayında gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Del Pozo, "Zor günlerde gelen destek, aramızdaki kardeşlik bağlarının bir göstergesidir. TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

İspanya'daki yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın 36 binden fazlası Granada'da yaşıyor.

İspanya'da son verilere göre salgından dolayı 27 bin 321 kişi hayatını kaybetti.