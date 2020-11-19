TİKA'dan Kamerunlu öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında destek

AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kamerun 2020 Okula Dönüş Kırtasiye Dağıtımı Projesi" kapsamında, ülkenin özellikle Boko Haram ve Güney Batı bölgesindeki iç çatışmalardan etkilenen öğrencilere TİKA tarafından kırtasiye malzemesi dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kamerun'un Odja, Afanloum, Maroua, Nitoukou ve Buea yerleşim merkezlerinde 1500 öğrenci TİKA'nın temin ettiği okul kitleri ile öğretim yılına sevinçle girdiler. Çoğunluğu yetim ya da ebeveynleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz durumdaki çocuklara yönelik bu destek, yerel makamlarca da takdirle karşılandı." ifadesi kullanıldı.

Boko Haram terör örgütünün tehdidine maruz kalan ya da Kamerun'un anglofon-frankofon çatışmalarının yaşandığı bölgelerde, söz konusu okul kitlerinin partner dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, özellikle terörden ve ayrılıkçı çatışmalardan etkilenen bölgelerin çalışma alanı olarak tercih edildiği projeyle, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilere erişildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yaounde Program Koordinatörü Mehmet Yazgan, kırtasiye dağıtımı vesilesiyle yapılan yardımların Türk halkının Kamerunlu kardeşlerine bir hediyesi olduğunu vurgulayarak eğitimin yanı sıra sağlık, tarım, kurumsal kapasitelerin artırılması ve aile bireylerinin gelirlerini artırıcı projelerin öncelikli ilgi alanları olduğunu söyledi.