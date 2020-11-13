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TİKA'dan Karadağlı çiftçilere tarım ekipmanı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın Bijelo Polje şehrindeki çiftçilere tarım ekipmanı desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan Karadağlı çiftçilere tarım ekipmanı desteği
AA

TİKA Podgorica Koordinatörü Abdurrahman Toprak, yaptığı açıklamada, bu desteğin TİKA tarafından 2017'de başlatılan Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, proje kapsamında daha önce de ülkenin kuzeyindeki üç belediyenin iş birliğinde ahududu yetiştiricilerine fidan ve sulama sistemi desteğinde bulunduklarını hatırlattı.

Ahududu üreticilerini ziyaret ederek şikayetlerini de dinlediklerini aktaran Toprak, tarım ekipmanları sayesinde üretim kapasitesi ve ürün kalitesinin de artacağını dile getirdi.

Bijelo Polje Belediye Başkan Yardımcısı Ernad Suljevic de yapılan desteğin önemine dikkati çekerek, TİKA'nın Karadağ halkı ve kurumlarına her daim yardım eli uzattığını vurguladı.

Suljevic, yıllardır süren TİKA-Bijelo Polje Belediyesi iş birliğinde sağlıktan eğitime, kültürden tarıma birçok proje gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Karadağ'ın kuzeyindeki belediyelerin, bilhassa da Bijelo Polje'nin gelişimine katkı sağlamalıyız. Bu noktada önemli fırsatlardan biri de tarım." dedi.

TİKA'nın 2017'de başlattığı Ahududu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında, Karadağ'ın Pljevlja, Bijelo Polje ve Petnjica şehirlerindeki çiftçilere 33 bin fidan dağıtılmıştı.

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