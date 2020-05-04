TİKA'dan KKTC'deki engellilere yardım

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AA

TİKA Lefkoşa Program Ofisi, KKTC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde engellilerin, temin etmekte zorlandıkları hasta ve çocuk bezi ihtiyacını tedarik etti.

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, engelli yetişkin ve çocuklar için temin edilen bezleri, KKTC Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay'a teslim etti.

Teslimat sırasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Bezler, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan 400 engelliye iletilecek.

- "TİKA, KKTC'de kendilerine ihtiyaç duyan herkese ulaşmaya gayret edecek"

Büyükelçi Başçeri, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin 16 Aralık'ta resmi açılışının yapıldığını hatırlatarak, bu faaliyetin TİKA Lefkoşa Ofisi'nin KKTC'deki ilk somut katkısı olduğunu kaydetti.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinin iletmiş olduğu projeyi süratla sonuçlandırdıkları için TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nde çalışan tüm personele teşekkür eden Başçeri, bundan sonra TİKA'nın Ada'da yapacağı faaliyetlerin, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yeni bir nişanesi olacağını belirtti.

Başçeri, TİKA'nın KKTC'deki faaliyetlerinin artarak devam edeceğinin altını çizerek, "TİKA, KKTC'de kendilerine ihtiyaç duyan herkese ulaşmaya gayret edecek. Biz de Büyükelçilik olarak her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Dernek Başkanı Suay, KKTC'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi çok sayıda engelli vatadaşın hasta bezi, yatağı ve elektrikli sandalye gibi ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinin, çalışmalarını yerine getirme noktasında ciddi bir problem oluşturduğunu belirten Suay, "Bu katkı kurum, şahsım ve engelliler camiası olarak bizleri son derece mutlu etmiştir. İlgili kurumlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Lefkoşa Temsilcisi Küçükçavuş da Kovid-19 ile mücadele döneminde her grup ve bireyin ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade etti.

Bu zorluklarla karşılaşlan en önemli gruplardan birinin engelliler olduğuna dikkati çeken Özcan, "Bu dönemde bize engellilerin hasta ve çocuk bezi konusunda sıkıntı yaşandığı konusu iletildi. TİKA, dünyada faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında benzer faaliyetler yapıyor. Bu hassas dönemde bu tip projeleri öncelemek istedik." dedi.