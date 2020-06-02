TİKA'dan Moğolistan'daki Çocuk Sarayı'na donanım desteği

AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, kurulduğu günden bu yana herhangi bir onarım görmeyen ve donanım desteğinde bulunulmayan Moğolistan Çocuk Sarayı'nın yabancı dil sınıfını modern ekipmanlarla yenileyerek yaklaşık 600 öğrenciye güçlü ve etkili bir yabancı dil eğitimi alma imkanı sundu.

Yabancı dil sınıfına ilişkin projenin teslimi sırasında konuşan Moğolistan Çocuk Sarayı Müdürü Tsengelmaa Byambabaatar, donanım ve dizayn bakımından hem teorik hem de pratik anlamda yabancı dil eğitimine uygun ve hizmete elverişli bir sınıf kurulduğunu belirtti.

Moğolistan'ın geleceği olan çocuklarına sağladığı anlamlı desteğinden dolayı çocuklar adına Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını sunan Byambabaatar, yakında yabancı dil sınıfında Türkçe dersleri verilmeye başlanacağını da söyledi.

- Moğolistan Çocuk Sarayı

Çocukların serbest zamanlarını verimli ve etkin şekilde değerlendirmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve mesleki alanlara yönlendirilmesi amacıyla 1958 yılında kurulan 9-17 yaş arası çocukların kabul edildiği Moğolistan Çocuk Sarayı, toplam 66 atölyeden oluşuyor.

Bugüne kadar 135 bin mezun veren kurumda, sanat, resim, yaratıcılık, drama, tiyatro, müzik, dans, yabancı dil gibi çeşitli alanlarda 4 bin öğrenci eğitim alıyor.