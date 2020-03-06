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TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek

TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek

TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek
AA

TİKA'dan Pakistan'da kırsal kalkınmaya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Pakistan'a 20 mobil süt sağım ünitesiyle süt toplama malzemeleri desteği sağlandı ve çiftçilere eğitimlerin de verileceği 30 kişilik derslik inşa edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre projenin açılış törenine, Pakistan Başbakanı Sözcüsü Nadeem Afzal Chann, Pencap Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sardar Hasnain Bahadur Dreshak ve TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut'un yanı sıra çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı.

Chann, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Pakistan'da gerçekleştirdiği projeleri yakından takip ettiğini belirterek, çözüm odaklı ve yerel ihtiyaçları önceleyen yaklaşımın projelerin temel özelliği olduğunu söyledi.

Eğitim, sağlık ve mesleki eğitim gibi alanların yanı sıra tarım ve hayvancılığa verilen katkının da yerel halk için çok değerli olduğunu vurgulayan Chann, projelerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Pencap Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dreshak da kuruma verilen destek dolayısıyla TİKA'ya teşekkür ederek, Pencap eyaletinde Bakanlığa bağlı birçok süt toplama merkezi bulunduğunu kaydetti.

Dreshak, süt toplama ünitesiyle Hızırabad köyündeki süt toplama merkezinin en modern koşullara sahip olduğunu vurgulayarak, projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için rutin olarak merkezi kontrole geleceğini de ifade etti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut, Başkanlığın geçen yıl Pakistan'da 69 proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini hatırlatarak, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, su ve sanitasyon başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

Ülkenin Sargoda şehrindekindeki Pencap Hayvancılık ve Süt Geliştirme Kurumuna, 20 mobil süt sağım ünitesi ile süt toplama malzemeleri desteğinde bulunuldu. Bunun yanı sıra çiftçilere eğitimlerin de verileceği 30 kişilik derslik inşa edildi.

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