TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Kızları için inşa etti! Komşular sıraya girdi

AA

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Pencap bölgesinin Muzzaffargarh şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’ne toplam 12 bin 500 parçadan oluşan, cerrahi maske, KN95 tipi maske, Kovid-19 test kiti ve dezenfektan temin edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Javed İrfan, Tükiye’ye yardımları için teşekkürlerini ileterek, ihtiyaç halinde her zaman Pakistan halkının yardımına koşan TİKA’ya da şükranlarını sundu.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nin, bu destek sayesinde salgınla mücadelede ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.