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TİKA'dan Romanya'daki hastaneye donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından daha önce yenilenen Romanya Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün modern ekipmanlar ile donatımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA'dan Romanya'daki hastaneye donanım desteği
AA

Sultan Abdülmecid’in fermanı ile kurulan, Romanya’nın Köstence iline bağlı Mecidiye ilçesinde bulunan ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye sağlık hizmeti veren Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün modern tıbbi ekipmanlarla donatımı için TİKA, Mecidiye Belediyesi ve hastane arasında protokol düzenlendi.

Mecidiye Hastanesi'ndeki imza törenine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Mecidiye Belediye Başkanı Valentin Vrabie, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu yetkilileri, hastane yönetimi ve bölgede yaşayan soydaşlar katıldı.

Büyükelçi Aramaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Mecidiye Hastanesi polikliniğinin tüm bölgedeki soydaşlarımıza ve Rumen dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermesi bizim için de bir gurur ve sevinç kaynağı olacaktır." diyerek, bu projenin Türk-Rumen dostluğunun ve dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

İmzalanan protokolle hastaneye MR, bilgisayarlı tomografi, X-ray cihazı, 3 ultrason cihazı ve endoskopi-kolonoskopi cihazları TİKA tarafından sağlanacak.

1965 yılında faaliyete geçen Mecidiye Hastanesi, 45 yıllık hizmet süresince hiçbir tadilat ve bakım çalışmasının yapılmaması üzerine 2015 yılında Romanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile kapatılmış, ihtiyaç duyulan modernizasyonun sağlanması için hastaneye 2 yıllık süre tanınmıştı.

Atıl halde bulunan Mecidiye Hastanesi poliklinik bölümünün, TİKA tarafından başlatılan yenileme çalışmaları geçen yıl tamamlanmıştı.

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