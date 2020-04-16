TİKA'dan Somaliland'in Kovid-19 mücadelesine destek

AA

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadelede büyük sorunlar yaşayan Somaliland yönetimine, 12 devlet hastanesi ve 6 geçici hastanede kullanılmak üzere 2 bin 400 litre antiseptik, 4 bin 800 litre çamaşır suyu, 1280 litre el dezenfektanı düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende konuşan Somaliland Sağlık Geliştirme Bakanı Dr. Omar Ali Abdillahi, desteğin en fazla ihtiyaç duyulan dönemde ulaştırıldığını belirterek, "Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz bu malzemeler Kovid-19'a karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ali Noyan Çoşkun da Türkiye'nin kardeş Somaliland halkının yanında olduğunu ifade ederek, Sağlık ve Gelişim Bakanlığının salgına karşı güzel işler ortaya çıkarıp bu mücadeleyi kazanmasını arzuladığını dile getirdi.

Sağlık ve Gelişim Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Mohamed Abdi Hargeye de "TİKA 2018'de Bakanlığımıza hastane cihazı temin ederek, hastanelerimizdeki cihaz kıtlığını azalttı. Şimdi de pandemi ile savaşımıza yardımcı oluyor. Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Somali'de şimdiye kadar 80 vaka görülürken, 2 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.