TİKA'dan Sudanlı çiftçilere tohum ve zirai alet desteği

AA

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Teknoloji Kenti iş birliğinde, Sudan'da 2010'dan bu yana küçük çiftçilere tohum ve temel zirai ekipman desteği sağladıklarını belirtti.

Özden, "Başta Darfur eyaletleri olmak üzere toplam 8 eyalette uyguladığımız 3 proje ile gıda güvenliğinin ve kırsal kalkınmanın sağlanmasının yanı sıra çatışmalardan etkilenen insanların köye ve üretime dönmelerine de önemli katkılar sağlıyoruz. Her eyalette ortalama 5-10 bin küçük çiftçi ailesi bu projelerden faydalanmaktadır. Salgın günlerinde üretim ve lojistikten kaynaklanacak sıkıntılar nedeniyle gıda güvenliğinde yaşanması muhtemel sorunları da önleyeceği için bu 3 projenin önemi bu sene daha artmıştır." ifadelerini kullandı.

Sudanlı küçük çiftçilere, Kuzey Darfur, Güney Kurdufan ve Doğu Darfur'da beyaz darı, sarı darı, susam, yer fıstığı gibi Sudan ekonomisine önemli katkılar sağlayan tarla bitkileri ile bamya, domates, soğan, acur, karpuz gibi bahçe bitki tohumları ve ilaç pompası, çapa, muşamba gibi tarımsal üretimde en çok kullanılan alet ve malzemeler teslim edildi.

Kesele ve Kadarif eyaletlerinde çölleşmeyle mücadele amacıyla 2019 yılında başlatılan "Büyük Yeşil Duvar" projesi kapsamında yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğü köylerde de tohum ve zirai alet dağıtımı yapılacak. Bu sayede bölge halkının yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını sahiplenmeleri için teşvik sağlanmış olacak.

TİKA tarafından Sudan’da 2010'dan bu yana süren tohum ve zirai alet desteği sağlayan projelerden yaklaşık 600 bin dar gelirli çiftçi yararlandı.

Bu yıl da devam eden ve birbirinden farklı alanlara hitap eden 3 farklı projeden toplam 46 bin çiftçinin yararlanması hedefleniyor.