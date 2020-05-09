TİKA'dan Tunus'taki Afrikalı göçmenlere gıda ve temizlik malzemesi yardımı - TUNUS

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TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Tunus’un Aryana, Raved, Sukra bölgelerinde yaşayan ve ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik sorunlardan en fazla etkilenen kesim olan Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen ve çoğunluğunu kadınlar ile çocukların oluşturduğu 180 aileye yardım paketleri dağıtıldı.TİKA'nın Tunus Sosyal Dayanışma Birliği (UTSS) ile iş birliği halinde gerçekleştirdiği yardım dağıtımında, ailelere, un, pirinç, şehriye, sıvı yağ, irmik, makarna, domates salçası, toz şeker ve sütten oluşan gıda paketleri ile sabun, çamaşır suyu, hijyenik ped ve çocuk bezinden oluşan hijyen paketlerinin ulaştırıldığı aktarıldı.TİKA, Tunus’taki ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 28 Nisan’da Gafsa ve Kasserine bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 700 Tunuslu aileye gıda paketleri ulaştırmıştı.Tunus'ta salgının yol açtığı ekonomik durgunluktan en sert biçimde etkilenerek işlerini ve gelirlerini kaybeden, herhangi bir sosyal veya hukuki güvencesi bulunmayan Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen 20 bin göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor.