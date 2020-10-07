TİKA'dan Tunus'un Kovid-19'la mücadelesine ambulans desteği

AA

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Tunus'un Kovid-19 mücadelesinde kullanılmak amacıyla donatılan ve Türkiye'den temin edilen ambulans, dün La Goulette Limanı'na indirildi.

Ambulans burada yapılan törenle Tunus Sağlık Bakanlığına teslim edilirken bu, TİKA'nın Tunus'a pandemi döneminde yaptığı üçüncü tıbbi yardım oldu.

TİKA nisan ayında da başkent Tunus’taki en büyük pandemi hastanesi olan Abderrahman Memi Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesine tıbbi görüntüleme sistemi hibe etmiş, Wassila Bourguiba Kadın Doğum hastanesine çeşitli ekipman yardımında bulunmuştu.