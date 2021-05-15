TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek

Türkiye'de ilk kez tespit edildi...

AA

Yardım kapsamında merkeze televizyon, yatak, perde diz eklemleri için pasif hareket cihazı, mikrodalga fırın ve buzdolabı hibe edildi.

Söz konusu merkezde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin rehabilitasyonu gerçekleşiyor.

Muharip Askerlerin Rehabilitasyonundan sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı Komiseri Vadım Sviridenko, TİKA’ya teşekkür ederek, projenin çok kısa bir süre içinde hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Merkezin Müdürü Albay Andriy Kin da projenin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, hibe edilen donanımın askerlerin tedavisine katkı sağlayacağını belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak dünyada 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 1995'te Ukrayna'ya geldiklerini ifade etti.

Sağlığın TİKA'nın en önemli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Esmer, gerçekleşen projede katkısı olan herkese teşekkür etti.