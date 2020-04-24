TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Arnavutluk'ta yardım dağıtıyor

AA

Gıda maddelerinden oluşan 350 yardım paketinin dağıtımı başkent Tiran ve çevresinde yaşayan Roman ve Mısırlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Ülkedeki Roman ve Mısırlı toplumunun temsilcisi ile Arnavutluk'un Avrupalılaşma ve Entegrasyon Partisi Başkanı Rivelino Cuno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların ihtiyaç sahiplerine verildiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere önceki günlerde de yardım yaparak bir yükümlülüğü yerine getirdiklerini ve çok memnun olduklarını söyleyen Cuno, "Bazı ailelerin günlerce evinde ekmek bulunmamış ve biz bugün bu yardımları sağladık. TİKA ve Türk kurumları bu katkıları sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında bulundular." diye konuştu.

TİKA gelecek günlerde de Arnavutluk genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yetimlere toplamda 3 bin 500 adet yardım paketi dağıtacak.

,Dzihat Aliju