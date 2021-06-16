TİKA, Macaristan'daki engelli okuluna ekipman desteğinde bulundu

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TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, TİKA'nın, Kozmutza Flora Engelli Anaokulu, İlk ve Ortaokulu ve Yurduna, 3-6 yaş aralığındaki zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler için oyun parkı, özel eğitim için tasarlanmış eğitim modülünün kullanımına yönelik dizüstü bilgisayarlar ve öğrencilerin fizik tedavi uygulamaları için fizyoterapi ekipmanı temin ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kozmutza Flora Engelli Anaokulu, İlk ve Ortaokulu ve Yurdunun, 3-25 yaş aralığında 49'u yatılı 144 orta ve ağır derecede zihinsel, fiziksel ve çoklu engelli öğrenci için 33'ü özel eğitim öğretmeninden oluşan 43 kişilik kadrosu ile eğitim, öğretim ve yatılı bakım hizmetleri sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ''Ücretsiz özel eğitim ve rehabilitasyon imkânına erişimin kısıtlı olduğu Macaristan’ın Budapeşte haricindeki bölgelerinde yaşayan dezavantajlı grupların desteklenerek eğitimde fırsat eşitliğinin tesis edilmesine katkıda bulunulması amaçlanan proje sonucunda kas sistemi rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı gelişimsel fizyoterapiden faydalanılması, öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim uygulamalarının dijital araçlarla desteklenmesi hedefleniyor.'' ifadelerine yer verildi.