TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu

AA

"İzler ve Çizgiler", Bosna-Hersek'i ziyaret eden ilk bölümüyle 19 Temmuz Pazar 22.00'de ekranlarda olacak. Belgeselde, TİKA tarafından dünyanın dört bir yanında inşa ve restore edilen eserler tanıtılacak.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, belgesele ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç arkadaşlarımızın özellikle de Grafiti’ye merak duyan arkadaşlarımızın ilgiyle izleyeceği bir belgesel bu. Bu alanda önde gelen Türk sanatçıların Osmanlı yadigarı eserlerle, ülkemiz adına gerçekleştirdiğimiz projelerle karşılaşmasını, izlenimlerini izleyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.