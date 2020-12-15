T\u0130KA dan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkenin ba\u015fkenti Mogadi\u015fu\u2019ya 450 kilometre uzakl\u0131ktaki Wajid \u015fehrinde, g\u00fcne\u015f enerjisiyle \u00e7al\u0131\u015fan 10 ayd\u0131nlatma dire\u011fi kuruldu\u011fu bildirildi. A\u00e7\u0131klamada, uzun y\u0131llar sonra sokaklar\u0131 ayd\u0131nlanan ve projeyi b\u00fcy\u00fck bir memnuniyetle kar\u015f\u0131layan \u015fehir sakinlerinin, T\u00fcrkiye ye ve T\u00fcrk halk\u0131na te\u015fekk\u00fcrlerini sunduklar\u0131 belirtildi. Somali\u2019nin en yoksul \u015fehirlerinden olan ve merkezi ile \u00e7evre k\u00f6ylerde 60 bin ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Wajid de elektrik ihtiyac\u0131 sadece jenerat\u00f6rlerden kar\u015f\u0131lanabiliyor. \u00dclkede uzun y\u0131llard\u0131r devam eden i\u00e7 sava\u015f\u0131n etkisiyle e\u011fitim, sa\u011fl\u0131k ve \u015fehir altyap\u0131s\u0131 tamam\u0131yla \u00e7\u00f6ken Wajid e malzeme nakliyesi, 2015 y\u0131l\u0131nda \u015fehrin \u00e7evresinin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin kontrol\u00fcne ge\u00e7mesinden dolay\u0131 yaln\u0131zca hava yolu ile yap\u0131labiliyor.