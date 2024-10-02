Tıkanan lavabonuzu evdeki malzemelerle açabilirsiniz! İşte lavabo tıkanıklığını açmayı kolaylaştıran 6 yöntem
Lavaboları gün içinde ne kadar sık kullandığımızı tahmin bile edemezsiniz... Evin en çok kullanılan alanları lavabolardır desek abartmış olmayız! Elbette bu kadar çok kullandığımız lavabolar zaman zaman kullanıma bağlı dikkatsizlikler yüzünden tıkanabiliyor. Ama telaşa gerek yok, tıkanan lavaboları açmak için hepimizin mutfağında olan mucizevi malzemeleri bu yazıda öğreneceksiniz.
Yemek yaparken, bulaşık yıkarken, tuvaletten çıkınca, toz aldığımız bezi yıkayınca, bardağı çalkalarken ve bunun gibi sayısız işlem için lavabolara koşuyoruz. Çoğu zaman farkında dahi olmadan başında bittiğimiz lavaboların tıkanması gündelik hayatımızı direkt etkileyen aksiliklerin başında geliyor.
Kimyasal sanayi tıkanan lavabolarımızı eve bir usta çağırmadan açabilmenin yolunu bulmuş gibi bize bazı ürünler satıyor. Bu ürünlerin hayat kurtarıcı olduğunu reddetmiyoruz ancak elinizde bu ürünler olmasa da hemen her mutfakta bulunan bazı malzemelerle tıkanan lavabolarınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz?
Önce temizlik
Öncelikle lavabonuzun tıkanmasının nedenini bulalım. Bazen lavaboda bulaşık yıkamak ya da yemek artıklarının lavaboda birikmesi de kısa süreli tıkanıklıklar yaşanmasına neden olabilir. Öncelikle lavabonuzun içinde yemek artığı ya da çeşitli çöpler varsa bunları bir peçete yardımıyla toplamalısınız.
Yemek artıklarını topladığınız lavabonun içinde biraz bulaşık deterjanıve yağ sökücü alıp hem lavaboyu hem de giderin ağzını bir telle ya da süngerin telli tarafıyla güzelce ovalayıp üzerine kaynar su boşaltın. Lavabonuz kirlilik yüzünden yüzeyde bir tıkanıklıkla baş başaysa eğer bu yöntem işinizi görecektir. Ama tıkanıklık geçmeidyse briaz daha müdahale gerekecek.
Karbonat ve sirke karışımı
Hemen hemen herkesin evinde bulunabilecek karbona ilk durağımız. kuruladığnız lavabonun giderine 1 çorba kaşığı kadar karbonat dökün. Yarım su bardağı sirkeyi de karbonatın ardından yine gidere dökün. Sirkeden sonra gider köpürebilir, normal bir durumdur. Bu işlemden sonra 15 dakika kadar bekleyip gidere bu sefer 2, 2,30 litre kadar kaynar su dökün.
Karbonat ve limon suyu formülü
Eğer evinizde sirke kalmadıysa ama buzdolabında limon varsa yukarıdaki karbonat sirke formülünü limon kullanarak da uygulayabilirisniz. Kuru lavabo giderine bir yemek kaşığı karbonat ve bir limonun suyunu döküp 10 dakika bekleyin. Ardından yine kaynar su...
Tuz ve kaynar su formülü
Tuz temizlikte mucizeler yaratan bir malzemeye dönüşebilir. Nasıl mı? Gelin deneyelim. Tıkanan lavabonuzun giderini iyice kurulayın ve bir su bardağı tuzu gidere boşaltın. Üzerine kaynar suyu da boşaltın ve lavabonuzun açılmaısnı izleyin.
Kabartma tozu da olur
Evinizde sirke vare ancak karbonat yoksa yine sorun yok çünkü kurduğumuz karbonat ve sirke/limon suyu denklemini karbonatın yerine kabartma tozunu kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Lavabo giderinin kuru olduğundan emin olun ve üzerine bolca kaynar su dökmeyi unutmayın.
Tel askı yöntemi
Eğer lavabonuzun giderinde bir kitle olduğundan eminseniz bir tel askıyla ya da ince uzun bir teli giderden içeri sokup boruya zarar vermediğinizden emin olarak o tıkanıklık yaratan kitleyi itmeye çalışabilirsiniz.