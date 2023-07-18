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        YKS sonuçları için kritik tarih! 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Bir an önce tercihlerini yapmak isteyen adayların gözleri "TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. Üniversite öğrencisi olma hayaliyle sınava girenler ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden YKS sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte, ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 17:16
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        Üniversite sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca adayın 17-18 Haziran tarihlerinde ter döktüğü üniversite sınavı sonuçları bekleniyor. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak adaylar "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizin devamında...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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        ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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        2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

        YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

        2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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