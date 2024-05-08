Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TIKLA, ÖĞREN! ALES sonuçları sorgulama ekranı: 2024 ALES/1 sonuçları son dakika açıklandı!

        ALES sonuçları açıklandı! 2024 ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı

        ALES sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak isteyenler 21 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda ter döktü. Heyecanla beklenen ALES sonuçları açıklandı. 5 yıl geçerli olacak 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ALES sonuç sorgulama ekranı haberimizin devamında...

        2

        ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        ALES sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        3

        ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

        ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"