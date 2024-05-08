ALES sonuçları açıklandı! 2024 ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizin devamında...
Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak isteyenler 21 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda ter döktü. Heyecanla beklenen ALES sonuçları açıklandı. 5 yıl geçerli olacak 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ALES sonuç sorgulama ekranı haberimizin devamında...
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ALES sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.