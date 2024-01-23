2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılan adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adli Yargı Sınavında; genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. İşte 2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşmişti. Sınava katılım gösteren adaylar, hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ile mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "2024 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Salı günü erişime açılacak.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Mülakat tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.