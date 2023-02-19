Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Süper Loto TIKLA, ÖĞREN! Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama
ABONE OL

Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 19 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

TIKLA, ÖĞREN! Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama
HABERTURK.COM

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bugün düzenlendi. Şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 19 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

19 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 1 - 18 - 22 - 53 - 56 - 59

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TIKLA, ÖĞREN! Şans Topu sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama
YAŞAM Şans Topu'nda kazandıran numaralar
AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Şubat 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
YAŞAM 18 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Deprem sonrası gündemde... Altı sokak üstü apartman!
YAŞAM Deprem sonrası gündemde... Altı sokak üstü apartman!
Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
YAŞAM Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor
YAŞAM Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım ...
Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi... Depreme dayanamadı!
YAŞAM Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi... Depreme ...
Harput Ulu Camii'nin eğri minaresi ayakta!
YAŞAM 'Pisa'dan daha eğri olan minare ayakta!
Enkazdan kurtarılan evcil hayvanlar İzmir’de rehabilite ediliyor
YAŞAM Enkazdan kurtarılmışlardı... Korumaya alındılar!
Depremzedelere yardım için otomobilini sattı
YAŞAM Depremzedelere yardım için otomobilini sattı
Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi
YAŞAM Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.