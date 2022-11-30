Tıklım tıklım olan minibüsün açık kapısından düştü!

Demirtaş, bir süre kapısı açık olarak giden minibüsten düştü. Yaralanan Demirtaş´ın yardımına yolcular ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirtaş, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Demirtaş´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralanan Demirtaş´ın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"MİNİBÜS DOLDUĞU İÇİN ÇOCUK SARKARAK GİDİYORDU"

Olayı gören Yunus Emre Ay, "Minibüs tıklım tıklım dolduğu için çocuk sarkarak gidiyordu. Kapı açıktı, kafasının üzerine düştü, sağ bacağı kırıldı. Ambulans geldi götürdüler. Çocuğun durumu ağırdı, bacağını hissetmediğini söylüyordu. 17-18 yaşlarındaydı. Şikayet ediyoruz ama bir şeye yaramıyor" dedi.

"MİNİBÜSLER DOLU, KAPILAR AÇIK"

Aynı cadde üzerinde sık sık aynı olayların yaşandığını söyleyen Seniha Çakır "Kazanın hemen dükkanımın alt tarafında olduğunu gördüm. Burada normalde minibüsler hep çok kalabalık oluyor ve kapıları da açık. Buranın nüfusunun kalabalığı, minibüs seferlerinin azlığı ve ulaşımın bu kadar zor olması etkili. Böyle kazanın olması çok üzücü" diye konuştu.