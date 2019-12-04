TikTok BBC haberinin ardından sanal hediye kurallarını değiştirdi

BBC'nin çocukların TikTok'taki ünlülere sanal hediyeler göndermek için baskı altında hissettiğini ortaya çıkaran haberinin ardından sosyal medya platformu, sanal hediye kurallarını değiştirdiğini açıkladı.

Yeni kurala göre yalnızca 18 yaş üzeri kullanıcılar hediye gönderebilecek.

Temmuz ayında yayınlanan BBC haberinde çocukların özel yazışma veya telefon numarası vermek gibi vaatler karşılığında TikTok'ta yayın yapan ünlülere binlerce liraya varan hediyeler gönderdikleri aktarılıyordu.

Çinli şirketin cirosunun bu adımdan etkilenmesi bekleniyor. Öte yandan bu adımla ebeveynlerin bazı çekinceleri giderilmiş olacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan TikTok "Kurallarımızı güncelledik ve artık sadece 18 yaş üzeri kullanıcılar hediye gönderebilecek veya başkalarından hediye alabilecek" dedi:

"Bu değişimi yapmamızın amacı tüm kullanıcılarımıza daha güvenli bir sanal yayın ortamı sunmak."

TikTok'un uluslararası versiyonunu bir milyardan fazla kişi kullanıyor.

Uygulama Çin'de ise Douyin adıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kuralların üç hafta içinde tüm ülkelerdeki uygulamalarda devreye gireceğini duyurdu.