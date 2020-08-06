TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak

Son dönemde ABD ve Çin arasında gerilime neden olan sosyal paylaşım platformu TikTok, İrlanda’da 420 milyon avroluk yatırımla bir veri merkezi kuracağını bildirdi.

TikTok İrlanda’da veri merkezi kuracak
AA

Çinli şirketten yapılan açıklamada, İrlanda’da yeni bir veri merkezi kurularak Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların video, mesaj ve diğer verilerinin bu merkezde depolanacağı kaydedildi. Açıklamaya göre, gelecek iki sene içerisinde faaliyete geçecek veri merkezi 420 milyon avroya mal olacak.

Şirket, söz konusu verileri halihazırda ABD’de depoluyor, Singapur’daki merkezinde ise bir kopyasını saklıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.

Öte yandan TikTok’un sahibi olan Bytedance adlı şirket halihazırda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını Microsoft’a satmak için görüşmelere devam ediyor.

TikTok, kullanıcıların kimlik, şifre, telefon numaraları, lokasyon, internet protokol adresleri, yorumlar ve arama sonuçlarına ilişkin pek çok kişisel bilgiyi veri tabanında depoluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
DÜNYAMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
Beyrut'ta yaralanan Türk vatandaşı: Hayatta kaldığıma inanamıyorum
DÜNYABeyrut'ta yaralanan Türk vatandaşı: Hayatta kaldığıma ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek
DÜNYADışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'da
Libya Ordusu: Wagner unsurları Cufra'dan Sirte'ye geçiyor
DÜNYALibya Ordusu: Wagner unsurları Cufra'dan Sirte'ye ...
Hariri suikastında karar davası ertelendi
DÜNYAHariri suikastında karar davası ertelendi
Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı
DÜNYATel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla ...
Trump: Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor
DÜNYATrump: Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları ...
Son dakika! Kovid-19 üç ülkede 3 bin 170 can aldı!
DÜNYAKovid-19 üç ülkede 3 bin 170 can aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı
Facebook'tan Trump'a şok! Kovid-19 paylaşımı silindi
DÜNYAFacebook'tan Trump'a şok! Paylaşımı silindi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X